Политика
ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцахРИА Новости 06:34
После высказывания областного депутата секретарь Волгоградского регионального отделения "Единой России" Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова чиновника. Двенадцатого марта комиссия по этике ЕР рекомендовала исключить Набиева из партии.
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с чего всё началось
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором областной депутат во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что у тех, кто работал, нормальная пенсия — 20-25 тысяч, а восемь тысяч получают "тунеядцы и алкаши".РИА Новости06:16
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Происшествия
Пятеро детей погибли при стрельбе в школе Бразилии
Обновлено в 10:20
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Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
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Происшествия
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По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии
Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 10:28
Происшествия
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Происшествия
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Обновлено в 09:50
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Обновлено в 09:05
Происшествия
Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX
Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Певец боится гнева Константина Богомолова. Сергей Шнуров публично признался, что некоторое время назад прервал дружбу с Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:00
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными. По его словам, качество передачи сильно упало.
Обновлено в 10:13
Общество
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.
Обновлено вчера в 08:12
Музыка
Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей
Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.
Обновлено в 08:01
Общество
Худсовет Новосибирска согласовал установку памятника Сталину
Обновлено в 05:51
Финансы
С чем связано трёхдневное укрепление рубля
Укрепление российской валюты продолжается третий день подряд.
Обновлено в 09:53
Политика
Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге
Действующий президент Украины Петр Порошенко обогнал Юлию Тимошенко в президентском рейтинге.
Обновлено в 09:17
Футбол
Промес рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 10:14
Общество
В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено в 10:05
Политика
Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе
Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Политика
Запуск новых ТЭС в Крыму запланирован на годовщину присоединения
Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:19
Политика
Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
Политика
Украина назвала условия обмена 25 россиян и 72 ополченцев
Накануне в Киеве уже звучало предложение об обмене пленными в формате «72 на 19», однако в Луганской Народной Республике отметили, что необходимо обменивать одного на одного.
Обновлено в 09:27
Политика
Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах
Начало действия закона о запрете размещения хостелов в жилых многоэтажных домах откладывается - Совет Федерации отклонил документ с созданием согласительной комиссии для того, чтобы прописать в нем другие сроки вступления в силу.
Обновлено в 06:14
Экономика
Еврокомиссия одобрила покупку L1 Фридмана испанского ретейлера Dia
Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению испанского ретейлера Dia компанией LetterOne Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на Apple
Шведский потоковый музыкальный сервис Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на американскую компанию Apple.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске
Подмосковная полиция задержала грабителей, до смерти избивших в Подольске ветерана Великой Отечественной войны из-за боевых наград.
Обновлено вчера в 11:12