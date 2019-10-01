Экономика

ERGO Group может продать своего российского страховщикаВедомости вчера в 16:37

«Эрго» принадлежит немецкой ERGO Group, в России компания работает 28 лет и является универсальным страховщиком.
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ERGO Group может продать своего российского страховщика

Агентство страховых новостей04:52

Немецкая Ergo Group выставила на продажу своего последнего российского страховщика

ПРАЙМ00:52

ERGO Group может продать своего российского страховщика

Ведомостивчера в 16:37
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Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
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На космодроме Плесецк прошел пуск баллистической ракеты «Ярс»

На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", сообщили в Минобороны.
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Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
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«До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам», — указали в пресс-службе.
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Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
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В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг

Обновлено в 00:00
Политика

В Кремле назвали тревожными данные о возможном деле против Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию об открытии на Украине уголовного производства в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа», представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 04:55
Политика

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Македония подписала протокол о вступлении страны в НАТО.
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В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем

Сход вагонов с углем произошел утром в среду на участке железной дороги в Хабаровском крае.
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Технологии

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Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Политика

Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
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Суд оставил в силе приговор подростку, устроившему резню в школе Перми

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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону РФ

Обновлено вчера в 10:04
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Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
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В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
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Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии

Железнодорожный райсуд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена, лидера местной общины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы», сообщили «Орловские новости».
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Происшествия

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Около 23.41 по местному времени во вторник, 5 февраля, в Азербайджане произошло землетрясение, которое почувствовали даже жители столицы и Абшеронского полуострова.
Обновлено вчера в 15:23
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ERGO Insurance Group
Немецкая компания
Group of insurance companies owned by Munich Re. ERGO is one of the largest insurance groups in Europe. It operates in over 30 countries, especially in Europe and Asia. In Europe, ERGO claims to be number 1 in the health and legal expenses insurance segments, and in its home market of Germany it is among the market leaders. It has over 40,000 full-time employees.
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