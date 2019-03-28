ЕП призвал ввести новые санкции против ВенесуэлыМосковский Комсомолец 08:05

Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Политика Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Происшествия В Италии столкнулись два пассажирских поезда: 50 пострадавших На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда, передает РИА Новости сообщение местной пожарной службы.

Театры В Ярославле продолжают обсуждать объединение театров Вопрос об объединении двух театров Александринского и Волковского вызывает нешуточные эмоции.

Политика США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.

Армия и оружие Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса» Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.

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Политика США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

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