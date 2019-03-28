Политика
ЕП призвал ввести новые санкции против ВенесуэлыМосковский Комсомолец 08:05
Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом. Об этом сообщается на сайте ЕП.
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Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
Комсомольская правда08:14
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