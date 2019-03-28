Политика

ЕП призвал ввести новые санкции против ВенесуэлыМосковский Комсомолец 08:05

Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом. Об этом сообщается на сайте ЕП.
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США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро

Газета.Ru12:04

США призвали ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро

RT на русском11:31

США попросили ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро

ТАСС10:23

В Европарламенте проголосовали за введение новых санкций против Венесуэлы

ТК Звезда08:25

Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы

Комсомольская правда08:14

ЕП призвал ввести новые санкции против Венесуэлы

Московский Комсомолец08:05

Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы

РИА Новости07:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия

Аномальный ветер в Турции поднял в воздух местную «Мэри Поппинс»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса

Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Политика

Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Люблино у ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз

Обновлено в 15:50
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Политика

Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Экономика

Власти нашли новый способ отобрать у россиян деньги: пострадают пенсии

На руинах прежней накопительной системы задумали возвести сверкающий замок ИПК — однако третий год власти не могут договориться о деталях.
Обновлено в 12:27
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 10:57
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Экономика

Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
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