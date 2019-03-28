Политика
ЕП призвал ввести новые санкции против ВенесуэлыМосковский Комсомолец 08:05
Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом. Об этом сообщается на сайте ЕП.
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Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
Комсомольская правда08:14
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Суд отправил Ишаева под домашний арест
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Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
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Обновлено в 16:32
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Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса
Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
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В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
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Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
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Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено в 16:16
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Политика
Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Экономика
Власти нашли новый способ отобрать у россиян деньги: пострадают пенсии
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Обновлено в 12:27
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 10:57
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений
В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09