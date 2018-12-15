Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
Известия
вчера в 19:50

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года. Об этом сообщил вице-президент высшего органа исполнительной власти Евросоюза Марош Шефчович.
Известиявчера в 19:50
Марош Шефчович
Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций.
— Марош Шефчович, чехословацкий дипломатРЕН ТВ вчера в 20:05

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Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

РБКвчера в 20:05

В Еврокомиссии подтвердили планы о переговорах по газу между РФ, Украиной и ЕС в январе

ТАССвчера в 19:52

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Известиявчера в 19:50

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для переговоров по газу

RT на русскомвчера в 18:07

ЕС пригласил Россию и Украину на переговоры по газу

Телеканал 360°вчера в 17:51

Еврокомиссар позвал Россию и Украину на переговоры по газу

Экономика сегоднявчера в 17:10

ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

РИА Новостивчера в 16:40
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Армия и оружие

Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия России и США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.
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Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.
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Политика

Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

«Филарет откажется возглавить объединенную церковь» — депутат Рады

Депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко призвал политиков не политизировать объединительный собор украинских церквей, который запланирован на 15 декабря.
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Суд в США признал неконституционной Obamacare

Сторонники реформы уже заявили о намерении обжаловать это постановление. Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение суда.
Обновлено в 02:12
Политика

США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол

Цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

Ранее Порошенко пообещал украинцам не продлевать в стране военное положение, введённое до 26 декабря.
Обновлено в 01:04
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея.
Обновлено в 00:27
Политика

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Глава Еврокомиссии Юнкер потрепал чиновницу за волосы

Обновлено в 00:46
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США перенесли срок повышения пошлин на товары из Китая

В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5 – 10% на американский импорт объемом $60 млрд. 1 декабря по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней.
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Неформальный саммит ЕС о будущем Европы пройдёт 9 мая

«Неформальная встреча лидеров ЕС пройдёт в Сибиу 9 мая», — цитирует главу МИД ТАСС. По его словам, саммит будет посвящён будущему Европы.
Обновлено в 02:52
Политика

В Крыму заявили, что страны ЕС живут в «параллельной реальности»

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявления стран Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:54
Политика

Премьер Шри-Ланки ушёл в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса подписал документ о своём уходе в отставку. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 01:36
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