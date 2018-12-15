Политика

ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
РИА Новости
16:40

"Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе", - написал Шефчович в Twitter. Еврокомиссар также ожидает участия во встрече коммерческих компаний.
РИА Новости16:40
Марош Шефчович
Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций.
— Марош Шефчович, чехословацкий дипломатРЕН ТВ 20:05
с чего всё началось
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе»,— написал господин Шефчович в Twitter
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Коммерсантъ19:52

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