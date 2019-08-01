Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 летИзвестия 10:37

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
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