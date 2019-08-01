Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 летИзвестия 10:37
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Обновлено вчера в 06:30
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Космос
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Обновлено в 08:04
Футбол
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма
Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено в 18:53
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Авто
Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept
Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
Обновлено в 07:57
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Экономика
Русская служба BBC: РБК находится в залоге у ВТБ
Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ, выяснила Русская служба BBC.
Обновлено в 14:41
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье
Совет по развитию здравоохранения создадут в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать в городе совет по развитию здравоохранения.
Обновлено в 15:28
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Игры
По Cyberpunk 2077 выйдет настольная карточная игра
CD Projekt RED анонсировала настольную карточную игру по Cyberpunk 2077.
Обновлено в 11:51