Экономика

ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджетаГазета.Ru вчера в 15:07

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис. По его словам, размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП страны.
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Вице-премьеры Италии выступили с критикой в адрес ЕК за позицию по госдолгу страны

Финмаркет01:22

Италию накажут за расточительность

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Еврокомиссия собралась оштрафовать Италию из-за сильно выросшего госдолга

Интерфаксвчера в 10:09

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Коммерсантъвчера в 11:10

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

РБКвчера в 08:58

Брюссель может взыскать долги с Рима — СМИ

REGNUMвчера в 07:34

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета

ТАССвчера в 06:41
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Происшествия

Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов

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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Хоккей

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Обновлено вчера в 15:30
Общество

Почему россияне боятся потерять работу

Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол

ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Саного

Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
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Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье

Врачи назвали вероятные последствия отравления Алибасова

Врачи рассказали о возможных последствиях отравления жидкостью, которую выпил продюсер Бари Алибасов.
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика

Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено вчера в 19:00
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Политика

В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Послушать «Пиковую даму» и почитать стихи: как библиотеки и культурные центры отметят день рождения Пушкина

Библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры приглашают отметить 220-летие со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 00:08
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