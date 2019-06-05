Экономика

ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджетаГазета.Ru 15:07

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис. По его словам, размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Еврокомиссия потребовала от Италии устранить нарушения в бюджетной политике – в частности, сократить госдолг

Эхо Москвы14:30

Италию принуждают долгом

Коммерсантъ11:10

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета

ТАСС06:41

Италию накажут за расточительность

Lenta.ru09:09

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

РБК08:58

Брюссель может взыскать долги с Рима — СМИ

REGNUM07:34

Еврокомиссия собралась оштрафовать Италию из-за сильно выросшего госдолга

Интерфакс10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Общество

В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками

Обновлено в 13:03
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Обновлено в 14:07
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

97-летний ветеран Второй Мировой прыгнул с парашютом накануне годовщины высадки в Нормандии

Отмечается, что после него прыжок совершили два других ветерана - героя высадки в Нормандии - 95-летний британец Харри Ред и 94-летний американец Джон Хаттон.
Обновлено в 16:19
Футбол

Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА

Обновлено в 16:40
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Культура

Сарик Андреасян вступился за BadComedian

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) 3 июня заявил, что его канал находится под угрозой закрытия.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Игры

PlayStation 5 получит SSD в базовой версии и 4К с частотой 120 Гц

Предположительно, новинка появится осенью 2020 года. Также стоит отметить, что PlayStation 5 это условное обозначение консоли.
Обновлено в 10:01
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Происшествия

Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа

В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Политика

Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией

В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 16:51
Хоккей

Павел Дацюк заключил контракт с «Автомобилистом»

Обновлено в 06:25
Происшествия

На юге Москвы загорелось складское здание

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:48
Происшествия

Задержан начальник колонии Копейска

5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено в 15:58
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев в желтых штанах подвергся атаке пчел

На своей странице в соцсети Instagram Сергей Лазарев признался, что по пути в Тихвин на него напали пчелы в лесу.
Обновлено в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное