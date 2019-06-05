Экономика
ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджетаГазета.Ru 15:07
Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис. По его словам, размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП страны.
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