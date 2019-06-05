Экономика
ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджетаГазета.Ru 15:07
Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис. По его словам, размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП страны.
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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
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Обновлено в 15:53
Экономика
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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Технологии
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Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Наука
Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера
Авиалайнер V-образной формы разрабатывается сотрудниками Делфтского технического университета при поддержке компании-перевозчика KLM.
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Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Происшествия
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Политика
Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
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Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16