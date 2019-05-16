ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговорПраво.ру вчера в 10:21

16 мая Еврокомиссия объявила о штрафах для пяти банков: британских Barclays и RBS, американских Citigroup и JPMorgan и японского MUFG. Их обязали выплатить €1,07 млрд за участие в картельных сговорах на валютном рынке в 2007–2013 годах.

ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговор

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.

Политика Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.

Энергетика «Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.

Политика Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек» Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Кино Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.

Шоу-бизнес Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.

Авто Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.

Космос В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.

Происшествия Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Политика В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Политика В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ «Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Энергетика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".