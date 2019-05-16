Финансы

ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговорПраво.ру вчера в 10:21

16 мая Еврокомиссия объявила о штрафах для пяти банков: британских Barclays и RBS, американских Citigroup и JPMorgan и японского MUFG. Их обязали выплатить €1,07 млрд за участие в картельных сговорах на валютном рынке в 2007–2013 годах.
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Еврокомиссия оштрафовала пять банков на €1,07 млрд за картельные сговоры

ТАССвчера в 06:44

Еврокомиссия наказала крупные банки за картельный сговор

Росбалтвчера в 08:07

ЕК оштрафовала 5 банков на 1 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке

ПРАЙМвчера в 07:24

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

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ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке

Коммерсантъвчера в 08:25

ЕК оштрафовала международные банки за картельный сговор

Взгляд.рувчера в 06:27

Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке

Говорит Москвавчера в 06:32
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Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
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Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
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Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
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Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
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Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
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Здоровье

Волонтеры провели прием пациентов в ФАП хутора Холоднородниковский

В Карачаево-Черкесии волонтеры первым посетили ФАП в хуторе Холоднородниковский.
Обновлено 15 мая в 13:43
Общество

За пять лет на Ставрополье построят 12 новых школ

«За следующие 5 лет предстоит построить не менее 12 школ», - акцентировал Владимир Владимиров.
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Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
Происшествия

После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе

Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.
Обновлено в 03:46
Экономика

ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

ЦБ насторожил рост розничного кредитования.
Обновлено в 03:12
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 11:04
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
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Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Кино

Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

Обновлено в 01:45
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске

Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

«Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье

Ученые: каждый седьмой новорожденный страдает от недостаточного веса

В соответствии с глобальной оценкой веса детей при рождении, опубликованной в четверг, в 2015 году в мире появилось более 20 миллионов новорожденных с недостаточным весом, то есть каждый седьмой.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье

Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек

Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
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