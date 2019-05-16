ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговорПраво.ру вчера в 10:21

16 мая Еврокомиссия объявила о штрафах для пяти банков: британских Barclays и RBS, американских Citigroup и JPMorgan и японского MUFG. Их обязали выплатить €1,07 млрд за участие в картельных сговорах на валютном рынке в 2007–2013 годах.

ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговор

Кино Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.

Политика Коалиция Рады прекратила свое существование Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".

Музыка Лазарев вышел в финал «Евровидения» Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.

Энергетика «Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Политика Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.

Происшествия Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.

Общество Прощание с Сергеем Доренко началось в столице В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

Общество За пять лет на Ставрополье построят 12 новых школ «За следующие 5 лет предстоит построить не менее 12 школ», - акцентировал Владимир Владимиров.

Происшествия После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Футбол «Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон «Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.

Политика Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.

Происшествия Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.

Происшествия В Калифорнии рухнул истребитель F-16 В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.

Политика Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.

Армия и оружие Два американских эсминца вошли в Персидский залив «Два американских ракетных эсминца вошли в Персидский залив в четверг без инцидентов», — приводятся в сообщении слова представителя Пентагона.

Здоровье Ученые: каждый седьмой новорожденный страдает от недостаточного веса В соответствии с глобальной оценкой веса детей при рождении, опубликованной в четверг, в 2015 году в мире появилось более 20 миллионов новорожденных с недостаточным весом, то есть каждый седьмой.

Экономика Покупатели живут сегодняшним дном В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.