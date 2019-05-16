Финансы
ЕК оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговорПраво.ру вчера в 10:21
16 мая Еврокомиссия объявила о штрафах для пяти банков: британских Barclays и RBS, американских Citigroup и JPMorgan и японского MUFG. Их обязали выплатить €1,07 млрд за участие в картельных сговорах на валютном рынке в 2007–2013 годах.
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ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке
Коммерсантъвчера в 08:25
Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке
Говорит Москвавчера в 06:32
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