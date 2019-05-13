Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренцииИзвестия 07:18

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 13 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исполнительную коллегию ЕС.
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