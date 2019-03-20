ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрдИзвестия 07:42

Google укрепила свое господство в поисковой рекламе в Интернете и защищает себя от конкурентного давления путем введения антиконкурентных договорных ограничений на сторонние веб-сайты. Это является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом 20 марта сообщается в пресс-релизе ЕК.

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