Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрдИзвестия 07:42
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом 20 марта сообщается в пресс-релизе ЕК.
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Google укрепила свое господство в поисковой рекламе в Интернете и защищает себя от конкурентного давления путем введения антиконкурентных договорных ограничений на сторонние веб-сайты. Это является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.
— Маргрет Вестагер, датский политикПолит.ру 07:54
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Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Политика
МИД Польши издал брошюру для борьбы с понятием «польские концлагеря»
На пресс-конференции, состоявшейся в среду, 20 марта, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк уточнил, что брошюру издали на английском, немецком и польском языках.
Обновлено в 08:13
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Токаев вступит в должность президента Казахстана
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем останется жить дочь Началовой
Мать футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить их дочь Вера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьниками
Выходец из Сенегала, получивший гражданство Италии в 2004 году, в среду попытался поджечь автобус со школьниками на автодороге близ Милана, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Авто
Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей
Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Футбол
На новом стадионе «Динамо» заменят газон
Комиссия РФПЛ признала нынешний газон непригодным для проведения матчей, встречу сине-белых с "Локомотивом" 30 марта перенесли в Химки На официальном сайте футбольного клуба "Динамо" появилась информация о предстоящей замене газона.
Обновлено в 10:41
Общество
Детям учителей предложили поступать в первый класс без очереди
«Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители», — говорится в пояснительной записке к инициативе, опубликованной в электронной базе Госдумы.
Обновлено в 09:09
Единоборства
WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева
Обновлено вчера в 23:29