ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореРИА Новости вчера в 07:54

Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Футбол Девушка Роналду: «С Криштиану у нас была любовь с первого взгляда» В целом пара растит четверых детей, трое из которых (Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео) были рождены для футболиста суррогатной матерью.

Гаджеты Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.

Политика Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC.

Авто Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Происшествия Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.

Здоровье Дети продолжают травиться в столичных детсадах из-за еды Родители рассказали, что в московских детсадах и школах продолжаются заражения из-за некачественной пищи.

Политика США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.

Здоровье Губернатор предложил ульяновским врачам работать без выходных Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагает решить проблему очередей для записи к врачам и увеличить доступность медицинской помощи работой врачей без выходных.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Теннис Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Армия и оружие Ракетные стрельбы в Черном море показали на видео Корабли Черноморского флота "Р-60" и "Ивановец" провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Космос Япония сбросила на астероид бомбу Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.

Происшествия В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.