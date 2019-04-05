Экономика

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореРИА Новости вчера в 07:54

Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
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Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Эхо Москвы06:30

BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

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Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

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Газета.Ruвчера в 15:59

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54
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Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
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Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
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Huawei намерена нарастить выручку в три раза до 2023 года

Несмотря на давление со стороны Америки, Huawei намерена нарастить выручку в три раза до 2023 года.
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Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Происшествия

В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передаёт «Синьхуа».
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
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Пользователь показал, как взломать дактилоскоп у Samsung Galaxy S10

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Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
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Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Специалисты проанализировали автомобильный рынок Российской Федерации и назвали три самые практичные и бюджетные машины.
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Обновлено в 09:34
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71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
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Президент Украины Пётр Порошенко намерен «перезагрузить» Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
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«Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов»

«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
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