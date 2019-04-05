Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореРИА Новости вчера в 07:54
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
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BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
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Обновлено 03 апреля в 11:11
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Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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