Экономика

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореРИА Новости вчера в 07:54

Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
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Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

ТАССвчера в 16:34

BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре

Реальное времявчера в 17:25

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Известиявчера в 17:16

BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

РБКвчера в 19:56

BMW выплатит штраф более 1 млрд евро после решения Еврокомиссии

РЕН ТВвчера в 16:22

BMW оштрафовали на миллиард евро

Газета.Ruвчера в 15:59

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54
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Футбол

Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол

Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей

Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало

В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Авто

В Тольятти в середине 90-х хотели создать лимузин из ВАЗ-21099

В середине 90-х годов на Волжском автозаводе родилась идея создания дорогого отечественного лимузина.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Экономика

Банки назвали риски перевода зарплат по номеру телефона

Возможность переводить зарплату по номеру телефона работника может стать действенным способом для борьбы с «зарплатным рабством», однако вопрос нужно тщательно проработать, чтобы избежать возможных проблем, считают российские банки.
Обновлено в 03:35
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле

Обновлено вчера в 04:02
Музыка

Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Футбол

Нико Ковач: «Знаем, что стоит на кону в матче с „Боруссией“»

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Обновлено в 02:06
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Петербурге обнаружили пакеты с кусками человеческого тела

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Константин Гецати ищет невесту

Обновлено в 03:25
Транспорт

В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе

Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика

Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская озвучила размер своей пенсии

Обновлено в 03:32
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня

В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Харатьян победил алкоголизм благодаря церкви

Дмитрий Харатьян рассказал, что избавиться от зависимости было очень непросто, он решил обратиться к вере и стал ходить в церковь.
Обновлено в 04:53
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты

Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн

Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено вчера в 18:33
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