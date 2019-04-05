Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореРИА Новости вчера в 07:54
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
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BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
Реальное времявчера в 17:25
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Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей
Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Авто
В Тольятти в середине 90-х хотели создать лимузин из ВАЗ-21099
В середине 90-х годов на Волжском автозаводе родилась идея создания дорогого отечественного лимузина.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Банки назвали риски перевода зарплат по номеру телефона
Возможность переводить зарплату по номеру телефона работника может стать действенным способом для борьбы с «зарплатным рабством», однако вопрос нужно тщательно проработать, чтобы избежать возможных проблем, считают российские банки.
Обновлено в 03:35
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Футбол
Нико Ковач: «Знаем, что стоит на кону в матче с „Боруссией“»
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Обновлено в 02:06
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Транспорт
В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе
Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные
Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Лолита Милявская озвучила размер своей пенсии
Обновлено в 03:32
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня
В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян победил алкоголизм благодаря церкви
Дмитрий Харатьян рассказал, что избавиться от зависимости было очень непросто, он решил обратиться к вере и стал ходить в церковь.
Обновлено в 04:53
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн
Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено вчера в 18:33