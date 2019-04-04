Политика

ЕК надеется, что Европарламент одобрит поправки к Газовой директиве ЕСРИА Новости 03 апреля в 12:43

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете выразил надежду, что пленарная сессия Европарламента (ЕП) в четверг окончательно одобрит поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся двух "Северных потоков".
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Владимир Чижов
Представители концерна Nord Stream 2 непреодолимых препятствий на сегодняшний день не видят. Поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок.
— Владимир Чижов, российский дипломатТАСС вчера в 08:51

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