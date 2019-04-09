ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 летФАН вчера в 09:46

Представитель ЕК подчеркнул, что организация намерена сделать все возможное, чтобы встреча состоялась до лета. Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Экономика Страны ЕАЭС пока не готовы к полной отмене торговых ограничений с Китаем - ЕЭК Страны ЕАЭС пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила в интервью РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Политика Принятие закона об устойчивом Рунете отложили до 1 ноября Левин пояснил, что перед принятием закона, необходимо принять ряд нормативных актов, в связи с чем, вступление в действие закона об устойчивом Рунете было отложено до 1 ноября текущего года, а обязательное использование операторами российской доменной зоны начнет действовать только с 1 января 2021 года, пишет газета Известия.

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Наука Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.

Армия и оружие Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.

Авто Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.

Политика В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире «Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Путешествия Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.

Шоу-бизнес Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.

Происшествия В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.

Политика Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Кино В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.