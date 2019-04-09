Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 летФАН вчера в 09:46
Представитель ЕК подчеркнул, что организация намерена сделать все возможное, чтобы встреча состоялась до лета. Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
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Еврокомиссия заявила о необходимости контракта на транзит российского газа через Украину
Телеканал 360°вчера в 12:49
В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину
RT на русскомвчера в 08:11
ЕК намерена добиться нового контракта на транзит российского газа через Украину
Известиявчера в 08:48
ЕС выступил за 10-летний контракт между Россией и Украиной на транзит газа
Rambler News Serviceвчера в 09:06
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