Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 летФАН вчера в 09:46
Представитель ЕК подчеркнул, что организация намерена сделать все возможное, чтобы встреча состоялась до лета. Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Еврокомиссия заявила о необходимости контракта на транзит российского газа через Украину
Телеканал 360°вчера в 12:49
В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину
RT на русскомвчера в 08:11
ЕК намерена добиться нового контракта на транзит российского газа через Украину
Известиявчера в 08:48
ЕС выступил за 10-летний контракт между Россией и Украиной на транзит газа
Rambler News Serviceвчера в 09:06
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Хоккей
Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019
Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Единоборства
Экс-чемпион UFC Диллашоу дисквалифицирован на два года за допинг
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
Обновлено в 00:50
Политика
Путин пословицей прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент России Владимир Путин назвал предсказуемым итог расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего следов сговора Москвы и предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено 08 апреля в 17:02
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
Обновлено 08 апреля в 11:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35
Обновлено вчера в 02:48
Авто
Россияне стали реже покупать подержанные автомобили
Обновлено вчера в 17:10
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят
В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Авто
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году
Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода
Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20