Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 летФАН 09:46
Представитель ЕК подчеркнул, что организация намерена сделать все возможное, чтобы встреча состоялась до лета. Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
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Гаджеты
Компания HTC удаляет свои приложения из Google Play
Специалисты считают, что это может означать либо то, что компания полностью уходит из рынка смартфонов, либо будет выпускать устройства под брендом HTC, отказавшись от своей фирменной оболочки Sense - на чистом Android.
Обновлено в 15:08
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Политика
Министр финансов США заявил, что не вел бизнеса с Россией
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.
Обновлено в 16:52
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Политика
Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Здоровье
В Великобритании гомеопатия попала в черный список
В Великобритании врачи пытаются сделать все возможное для того, чтобы гомеопатия попала в черный список.
Обновлено в 13:53
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Общество
Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске
Обновлено в 18:21
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Политика
Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля
Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Хоккей
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКА
Обновлено в 15:28
Здоровье
10 вопросов про инклюзивное образование
По информации международной ассоциации Autism Speaks, в США за последний год количество детей с аутизмом увеличилось на 15%.
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Авто
Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе
Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе третьего поклонения.
Обновлено в 10:50
Технологии
«Почта России» запустила сервис онлайн-оплаты услуг ЖКХ
На сайте «Почты России» заработал платежный сервис по онлайн-оплате коммунальных услуг и мобильной связи, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:39