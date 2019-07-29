Футбол
Эвра завершил карьеру футболистаSports.ru 05:55
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Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Кино
Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат
Обновлено в 05:39
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера
Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию
В авиакомпании Georgian Airways назвали сумму ущерба в связи с запретом на прямое авиасообщение с Россией.
Обновлено в 06:17
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Обновлено в 03:42
Кино
Петр Буслов и Виктория Исакова вошли в жюри кинофестиваля «Короче»
Жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявлено в понедельник в Москве.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Театры
«2+ку» ищет спонсоров для проведения в Томске международного фестиваля
Томский театр "2+ку" проведет в сентябре международный фестиваль театров "кукол на запястье" в память о трагически погибшем актере и режиссере Владимире Захарове; в настоящее время команда театра ищет спонсоров, готовых поддержать событие, рассказала РИА Томск директор "2+ку" Ирина Наумова.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Обновлено в 06:15
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.
Обновлено в 06:14
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».
Обновлено в 03:06
Общество
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе «Дон»
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт и требовали улучшить материальное обеспечение личного состава.
Обновлено в 04:52
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Прокуратура проверит дело Гаджиева
Генпрокуратура России поручила прокурору Дагестана провести тщательную проверку всех сведений об уголовном преследовании журналиста дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.
Обновлено в 05:06