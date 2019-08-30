Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.

Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»

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