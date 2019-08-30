Футбол
Матч ТВЭвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Политика
Украина и Россия не начинали обмен заключенными
В администрации украинского президента Владимира Зеленского отрицают, что Киев и Москва наметили на сегодня обмен освобожденными заключенными.
Росбалт 02:37
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа.
РБК 05:52
Кино
Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон
В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
Piter.tv 04:42
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Космос
Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа
Вечерний Волгоград вчера в 04:31
Финансы
Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате
2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
Тверской районный суд отказал в жалобе на бездействие СК дизайнеру Константину Коновалову
Тверской районный суд отказал в жалобе на бездействие СК дизайнеру Константину Коновалову.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии
Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
REGNUM 04:22
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
Во Владивостоке побит рекорд по количеству осадков
Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству осадкой в августе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Газета.Ru 06:05