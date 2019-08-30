Футбол
Матч ТВЭвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество
Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие
Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском
Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
Forbes 06:32
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Политика
США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам
США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
Футбол
СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия
Владелец свалки возле аэропорта Жуковский обанкротился
Московский Комсомолец 10:59
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан», сообщает ТАСС.
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Театры
Театр «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова открыл новый сезон
По традиции начали со сбора труппы. На встрече обсудили будущий сезон и премьеры.
Телеканал Санкт-Петербург 13:06
Киберспорт
CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Политика
Польша организовала перепродажу американского сжиженного газа Украине
Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, сообщает портал Interia.
ИА Новороссия вчера в 11:52
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14