Футбол

Матч ТВМатч ТВЭвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»

3 фото
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент Погба сообщил «Манчестер Юнайтед», что игрок не будет продлевать контракт с клубом

Sport24.ru10:37

Зидан надеется, что Погба завершит свой переход в «Реал» этим летом

Sport.ru10:28

Патрис Эвра: «Погба сосредоточен и останется в „МЮ“»

Sports.ru04:38

Источник: Погба решил остаться в «МЮ», но уже жалеет об этом

Спорт-Экспресс02:31

Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»

Матч ТВ02:54

Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»

Sportbox.RU02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Политика

МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии

Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество

Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли

Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие

Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском

Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
Forbes 06:32
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

РИА Новости 13:04
Политика

США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам

США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском 11:10
Футбол

СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»

«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия

Владелец свалки возле аэропорта Жуковский обанкротился

Московский Комсомолец 10:59
Гаджеты

Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика

Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы

RT на русском 09:38
Политика

Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан», сообщает ТАСС.
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Шоу-бизнес

Семья актера Числова не может похоронить его

Газета.Ru 10:15
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Театры

Театр «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова открыл новый сезон

По традиции начали со сбора труппы. На встрече обсудили будущий сезон и премьеры.
Телеканал Санкт-Петербург 13:06
Киберспорт

CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077

CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Спорт

Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

МК-Спорт 10:08
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Шоу-бизнес

Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»

Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей

Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Политика

Польша организовала перепродажу американского сжиженного газа Украине

Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, сообщает портал Interia.
ИА Новороссия вчера в 11:52
Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Игры

В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное