Футбол

Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 03:51

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время.
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В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
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