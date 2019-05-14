Футбол
Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 03:51
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время.
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