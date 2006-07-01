Футбол
Эвра пытается уговорить Дибалу перейти в «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 05:49
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра созванивался с 25-летним футболистам для того, чтобы убедить Дибалу перейти в свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед».
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