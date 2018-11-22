Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бомбардир.ру
вчера в 13:47

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку. В подписи к ролику Эвра отметил, что завтра, 22 ноября, в США отмечается день благодарения, символ которого – запеченная индейка.
Бомбардир.рувчера в 13:47

Подробнее о событии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» облизал и отшлепал сырую индейку на камеру

Газета.Ruвчера в 23:33

Футболист Эвра выложил видео, на котором шлепает и целует сырую индейку

РЕН ТВвчера в 16:42

«Прекратите есть траву в моем саду, оставьте ее коровам». Эвра флиртует с индейкой и троллит веганов

Sport24.ruвчера в 15:15

Странное видео от Эвра

Евро-футбол.рувчера в 13:54

Эвра целует, облизывает и шлепает сырую курицу. Самое странное видео года

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

Эвра: возможно, заболею сальмонеллёзом. Согласен, видео с индейкой было странным

Чемпионатвчера в 13:53

Эвра – о видео с индейкой: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными»

Бомбардир.рувчера в 14:37
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Патрис Эвра
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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