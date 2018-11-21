Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейкуБомбардир.ру13:47
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разного рода действия с сырой индейкой. Француз целует, лижет и шлепает мертвое животное.
Бомбардир.ру13:47
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Футбол
Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол
«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже
Матч между «Енисеем» и «Ахматом» состоится в манеже. Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Зенит» в овертайме проиграл «Тренто» в матче Кубка Европы
Баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли итальянскому "Тренто" в овертайме матча регулярного чемпионата Кубка Европы.
Обновлено в 15:22
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»
Обновлено в 14:50
Футбол
Calciomercato: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича летом
Обновлено в 15:27
Футбол
Фернандеш попытался отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год
Португальский хавбек пытается через суд доказать, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо 236.
Обновлено в 15:11
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл «Франкфурт» в волейбольной Лиге чемпионов
Казанский "Зенит" обыграл немецкий "Франкфурт" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:11
Футбол
Клубы АПЛ отказались ужесточать лимит на легионеров
FA планировала урезать количество иностранных футболистов в заявках клубов с 17 до 13, однако команды лиги посчитали, что усиление лимита на легионеров не скажется в позитивном ключе на выступлениях сборной Англии, поэтому в такой мере нет смысла.
Обновлено в 15:00
Футбол
Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:49
Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:34
Футбол
Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»
Обновлено в 12:04
Футбол
«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Обновлено в 10:26
Футбол
Касильяс может перейти в команду MLS
Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол
Калининградская область выделила «Балтике» дополнительные 167 миллионов рублей
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что местный клуб «Балтика» в ближайшее время получит дополнительные 167 миллионов рублей из федерального бюджета региона.
Обновлено в 14:11