Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бомбардир.ру
13:47

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разного рода действия с сырой индейкой. Француз целует, лижет и шлепает мертвое животное.
Бомбардир.ру13:47

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«Прекратите есть траву в моем саду, оставьте ее коровам». Эвра флиртует с индейкой и троллит веганов

Sport24.ru15:15

Странное видео от Эвра

Евро-футбол.ру13:54

Эвра целует, облизывает и шлепает сырую курицу. Самое странное видео года

Спорт-Экспресс12:42

Эвра: возможно, заболею сальмонеллёзом. Согласен, видео с индейкой было странным

Чемпионат13:53

Эвра – о видео с индейкой: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными»

Бомбардир.ру14:37
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Казанский "Зенит" обыграл немецкий "Франкфурт" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
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Калининградская область выделила «Балтике» дополнительные 167 миллионов рублей

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Патрис Эвра
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. В прошлом игрок национальной сборной Франции. По итогам сезонов 2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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