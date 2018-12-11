Футбол

«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»
REGNUM
22:35

Эвертон — Уотфорд
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
15′
Йерри Мина
27′
60′
Кен Сема
Жерар Деулофеу
63′
Шеймус Коулмэн
65′
Абдулай Дукуре
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
66′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
66′
67′
Кристиан Кабаселе
Идрисса Гуйе
Дженк Тосун
72′
74′
Айзек Саксесс
Натаниэль Чалоба
81′
Натаниэль Чалоба
90′+1′
Домигош Кина
Адриан Мариаппа
Люка Динь
90′+6′
На 68-й минуте «Эвертон» имел возможность сравнять счёт, однако полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон не сумел реализовать пенальти. И все же «ирискам» удалось вырвать ничью на шестой добавленной минуте. Точный удар нанес защитник Лука Динь.
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