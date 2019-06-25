Футбол

«Эвертон» выкупил Андре Гомеша у «Барселоны»Бомбардир.ру вчера в 15:52

Полузащитник Андре Гомеш подписал постоянный контракт с «Эвертоном». Прошлый сезон португалец провел в английском клубе на правах аренды из «Барселоны», которой принадлежал два года.
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«Эвертон» выкупил Андре Гомеша

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«Барселона» объявила о продаже Андре Гомеша «Эвертону» за € 25 млн

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«Эвертон» купил полузащитника «Барселоны» за 25 миллионов евро

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«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону»

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«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

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«Барселона» продала Гомеша в «Эвертон» за 25 миллионов евро

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

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Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
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Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл».
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Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

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Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи

Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
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Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
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В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
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Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин

Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
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В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

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Обновлено в 01:31
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре.
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В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
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В Дании спустя три недели переговоров сформирована правящая коалиция

Фредериксен сообщила, что её правительство будет состоять ещё из четырёх левоцентристских партий.
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Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с Huawei

Ряд американских компаний сумели обойти запрет Дональда Трампа на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и продолжают совместную работу, сообщает издание The New York Times.
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП

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Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
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Андре Гомеш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник футбольного клуба «Барселона», на правах аренды выступающий за «Эвертон», и национальной сборной Португалии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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