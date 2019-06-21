Футбол

«Эвертон» ведет переговоры о покупке Зума у «Челси»Спорт-Экспресс 01:50

2 фото
Защитник "Челси" Курт Зума может остаться в "Эвертоне", который брал его в аренду в прошлом сезоне. Как сообщает The Telegraph, клубы уже начали переговоры о полноценном трансфере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Эвертон» ведет переговоры о покупке Зума у «Челси»

Спорт-Экспресс01:50

«Эвертон» обсуждает с «Челси» выкуп защитника Курта Зума

Еженедельник Футбол05:17

«Эвертон» хочет подписать арендованного игрока «Челси»

Газета.Ru02:50

«Эвертон» хочет выкупить трансфер Зума у «Челси»

Советский спорт02:35

«Эвертон» может выкупить Зума у «Челси»

Бомбардир.рувчера в 17:59

«Эвертон» начал переговоры с «Челси» о полноценном трансфере Зума

Чемпионатвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации акций протеста

Обновлено в 01:07
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Политика

Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Фернандо Торрес заявил, что завершает карьеру.
Обновлено в 02:27
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Суд признал законность указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинский конституционный суд признал законность указа Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:21
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю

Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Футбол

Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 04:41
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске

На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

Обновлено в 03:16
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество

Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 19:12
Энергетика

Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Автоспорт

Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Обновлено в 05:49
Политика

Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно

Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане

Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курт Зума
Французский футболист
Французский футболист, защитник английского клуба «Челси», выступающий на правах аренды за клуб «Эвертон», и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное