«Эвертон» ведет переговоры о покупке Зума у «Челси»Спорт-Экспресс 01:50

Защитник "Челси" Курт Зума может остаться в "Эвертоне", который брал его в аренду в прошлом сезоне. Как сообщает The Telegraph, клубы уже начали переговоры о полноценном трансфере.

«Эвертон» ведет переговоры о покупке Зума у «Челси»

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