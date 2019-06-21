Футбол
«Эвертон» ведет переговоры о покупке Зума у «Челси»Спорт-Экспресс 01:50
Защитник "Челси" Курт Зума может остаться в "Эвертоне", который брал его в аренду в прошлом сезоне. Как сообщает The Telegraph, клубы уже начали переговоры о полноценном трансфере.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Фернандо Торрес заявил, что завершает карьеру.
Обновлено в 02:27
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Суд признал законность указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинский конституционный суд признал законность указа Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:21
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Футбол
Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 04:41
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске
На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество
Стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 19:12
Энергетика
Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти
Белоруссия продолжает вытеснять загрязненную хлорорганикой нефть по трубопроводу «Дружба» на территорию России.
Обновлено в 05:30
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Обновлено в 05:49
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа «Союза МС-11» в Казахстане
Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46