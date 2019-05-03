Футбол
«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»Матч ТВ 16:53
Бен Ми
|17′
Шеймус Коулмэн
|20′
|37′
Эшли Вествуд
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|49′
|69′
Йоханн Берг Гудмундссон
Дуайт Макнил
|72′
Эшли Барнс
Матей Выдра
Бернард Анисио
Адемола Лукман
|73′
|80′
Джеймс Тарковски
|80′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
Гильфи Сигурдссон
Фил Джагелка
|90′+1′
|60%
|Владение мячом
|40%
|84%
|Процент точных передач
|73%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|1
|14
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
5
Зума
4
Кин
12
Динь
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
6
Джагелка
17
Гуйе
31
Лукман
29
Кэлверт-Льюин
1
Хитон
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
31
Макнил
18
Вествуд
4
Корк
13
Хендрик
27
Выдра
11
Вуд
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
«Эвертон» на своем поле нанес поражение «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии. В начале первого тайма защитник гостей Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Ришарлисона из-за пределов штрафной.
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