Футбол

«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»Матч ТВ 16:53

Эвертон — Бернли
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Бен Ми
17′
Шеймус Коулмэн
20′
37′
Эшли Вествуд
Ришарлисон
Тео Уолкотт
49′
69′
Йоханн Берг Гудмундссон
Дуайт Макнил
72′
Эшли Барнс
Матей Выдра
Бернард Анисио
Адемола Лукман
73′
80′
Джеймс Тарковски
80′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
Гильфи Сигурдссон
Фил Джагелка
90′+1′
«Эвертон» на своем поле нанес поражение «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии. В начале первого тайма защитник гостей Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Ришарлисона из-за пределов штрафной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ

Чемпионат16:50

«Эвертон» обыграл «Бернли» и поднялся на восьмое место турнирной таблицы АПЛ

Спорт-Экспресс16:54

«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»

Матч ТВ16:53

Футболисты «Эвертона» победили «Бернли» в 37-м туре чемпионата Англии

РИА Новости17:06

«Эвертон» обыграл «Бернли». «Ириски» не пропускают на своем поле с 6 февраля

Sport24.ru16:53

Чемпионат Англии. «Эвертон» победил «Бернли»

Sports.ru03:35

Эвертон – Бернли. Прогноз эксперта Footballtips на матч АПЛ

Букмекеры.рф00:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

В США назвали условие снятия санкций с России

2 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала к введению новых санкций против России.
Обновлено в 17:31
Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг

Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Здоровье

Россиян предупредили о бубонной чуме в Монголии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила россиян о вспышке бубонной чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 15:59
Общество

В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД

Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».
Обновлено в 17:59
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Обновлено в 17:09
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам

Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено в 10:06
Политика

Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца

Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика

Петербургский омбудсмен заявил о разгоне первомайского шествия

Обновлено в 16:33
Авто

Фотошпионы заглянули внутрь электромобиля BMW i4

На просторах сети появились фотографии нового электромобиля BMW i4.
Обновлено в 08:38
Политика

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное