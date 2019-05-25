«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за РишарлисонаЧемпионат вчера в 21:31

Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 39,2 млн.

«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона

Игры Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.

Происшествия В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на остановку, водителя задержали.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.

Транспорт Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.

Футбол «Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Взрыв произошел в центре французского Лиона По непроверенной информации, сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго, пишет La Plume Libre на своей странице в Twitter.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Футбол ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Происшествия В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.

Политика Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз Каннского фестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» за фильм «Дылда».

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Шоу-бизнес Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.