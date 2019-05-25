Футбол

«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за РишарлисонаЧемпионат вчера в 21:31

Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 39,2 млн.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется Гейе из «Эвертона»

Матч ТВ01:54

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Гее из «Эвертона»

Газета.Ru01:53

«МЮ» и «Барселона» интересуются Ришарлисоном. «Эвертон» может запросить 100 миллионов за трансфер

Бомбардир.рувчера в 18:45

«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона

Чемпионатвчера в 21:31

«Эвертон» хочет € 113 млн за Ришарлисона. Им интересуются «Барселона» и МЮ

Soccer.ruвчера в 20:37

«МЮ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном. За него требуют £100 млн

Sport24.ruвчера в 17:46

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гея из «Эвертона»

Спорт-Экспресс01:25
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Игры

Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood

Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.
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Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на остановку, водителя задержали.
Обновлено в 09:21
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

Обновлено в 08:40
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество

Омичи устроили флэшмоб в честь грядущего отключения телевещания

Обновлено в 08:20
Музыка

Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Обновлено вчера в 16:12
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Тарасов купил иномарку в кредит

Обновлено в 09:38
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара

Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе

Обновлено вчера в 11:54
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Культура

Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka

Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Взрыв произошел в центре французского Лиона

По непроверенной информации, сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго, пишет La Plume Libre на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Футбол

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии

Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 01:59
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз Каннского фестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 15:14
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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