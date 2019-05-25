«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за РишарлисонаЧемпионат вчера в 21:31

Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 39,2 млн.

«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона

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