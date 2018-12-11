Футбол

«Эвертон» спасся от поражения в матче с «Уотфордом»
LiveSport.ru
16:55

Эвертон — Уотфорд
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
15′
Йерри Мина
27′
60′
Кен Сема
Жерар Деулофеу
63′
Шеймус Коулмэн
65′
Абдулай Дукуре
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
66′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
66′
67′
Кристиан Кабаселе
Идрисса Гуйе
Дженк Тосун
72′
74′
Айзек Саксесс
Натаниэль Чалоба
81′
Натаниэль Чалоба
90′+1′
Домигош Кина
Адриан Мариаппа
Люка Динь
90′+6′
«Эвертон» спасся от поражения на 6-й компенсированной минуте — гол забил Люка Динь. «Эвертон» набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (21) — на 12-м месте в таблице чемпионата.
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