Футбол
Ришарлисон
|15′
Йерри Мина
|27′
|60′
Кен Сема
Жерар Деулофеу
|63′
Шеймус Коулмэн
|65′
Абдулай Дукуре
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
|66′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
|66′
|67′
Кристиан Кабаселе
Идрисса Гуйе
Дженк Тосун
|72′
|74′
Айзек Саксесс
Натаниэль Чалоба
|81′
Натаниэль Чалоба
|90′+1′
Домигош Кина
Адриан Мариаппа
Люка Динь
|90′+6′
|56%
|Владение мячом
|44%
|78%
|Процент точных передач
|68%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
13
Мина
12
Динь
31
Лукман
14
Тосун
10
Сигурдссон
8
Гомиш
29
Кэлверт-Льюин
30
Ришарлисон
26
Фостер
21
Фемения
15
Кэткарт
27
Кабаселе
25
Холебас
7
Деулофеу
6
Мариаппа
16
Дукуре
37
Перейра
14
Чалоба
9
Дини
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
"Эвертон" и "Уотфорд" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии - 2:2. "Ириски" спаслись от поражения на 96-й минуте - гол забил защитник Люка Динь.
Спорт-Экспресс16:59
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