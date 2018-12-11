Футбол

«Эвертон» спас ничью с «Уотфордом», Динь забил гол на 96-й минуте
Спорт-Экспресс
16:59

Эвертон — Уотфорд
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
15′
Йерри Мина
27′
60′
Кен Сема
Жерар Деулофеу
63′
Шеймус Коулмэн
65′
Абдулай Дукуре
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
66′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
66′
67′
Кристиан Кабаселе
Идрисса Гуйе
Дженк Тосун
72′
74′
Айзек Саксесс
Натаниэль Чалоба
81′
Натаниэль Чалоба
90′+1′
Домигош Кина
Адриан Мариаппа
Люка Динь
90′+6′
"Эвертон" и "Уотфорд" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии - 2:2. "Ириски" спаслись от поражения на 96-й минуте - гол забил защитник Люка Динь.
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