Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛРИА Новости 10:50

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
"Манчестер Юнайтед" на выезде с крупным счетом проиграл "Эвертону" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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