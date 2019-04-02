Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 10:24

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
27 апреля Эвертон сыграет на выезде с Кристал Пэлас, Ман Юнайтед в перенесенном матче 31-го тура 24 апреля сыграет дерби с Манчестер Сити.
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