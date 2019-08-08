Футбол
«Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 07:19
Как сообщает Mail, Эвертон работает над предложением для Манчестер Юнайтед по переходу 29-летнего защитника. Напомним, что сразу после подписания Харри Магуайра главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Рохо может покинуть команду.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
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Обновлено в 06:45
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Армия и оружие
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