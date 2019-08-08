Как сообщает Mail, Эвертон работает над предложением для Манчестер Юнайтед по переходу 29-летнего защитника. Напомним, что сразу после подписания Харри Магуайра главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Рохо может покинуть команду.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Происшествия В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.

Финансы Трамп заявил о недовольстве курсом доллара Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Происшествия Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

Армия и оружие В Сирии откроют российский судоремонтный комплекс для кораблей ВМФ РФ Российский судоремонтный комплекс Черноморского флота начнет свою работу в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе в конце августа, пишет ТАСС.

Происшествия Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.

Общество Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.

Футбол Тун — Спартак 0:2 (Перерыв) «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Политика МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Финансы В Дании начали выдавать ипотеку под 0% Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Здоровье Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Здоровье Врач назвала опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Политика Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) против участников мирных акций протеста в Москве подписало более 100 тысяч человек.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник» Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».

Шоу-бизнес Рустам Солнцев объяснил, почему Максим Виторган выбрал Нино Нинидзе Шоумен Рустам Солнцев, который лично знаком с Собчак и прекрасно знает ее характер, понимает, почему Виторган начал встречаться с Нино.