Футбол
«Эвертон» продлил контракт с полузащитником ДэвисомREGNUM 00:59
«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Томом Дэвисом. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.
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Шоу-бизнес
Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Обновлено вчера в 19:52
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Экономика
Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области
В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.
Обновлено в 01:43
Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Космос
Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления
Обновлено вчера в 23:11
Космос
«Роскосмос» проследит за защитой МКС от космического мусора
Система Роскосмоса о предупреждениях об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве проследит за безопасностью функционирования 74 отечественных космических аппаратов, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 05:34
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
На имущество футболиста Неймара в Бразилии наложили арест
Налоговые органы Бразилии наложили арест на часть имущества известного футболиста Неймара, который в настоящее время выступает во Франции за клуб ПСЖ.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.
Обновлено в 01:11
Транспорт
Возобновились перевозки в Крым по единому билету
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска вспыхнули дачи
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись дачные дома, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:56
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.
Обновлено 27 апреля в 03:10
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье
Стал известен режим работы медучреждений в майские праздники
Учреждения здравоохранения Иркутской области в майские праздники переведут на режим повышенной готовности.
Обновлено в 01:24
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Что сказала Пугачева проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети»
Примечательно, что Светлана Лобода была наставницей маленькой Микеллы в течение 6 сезона «Голоса», но она не только не обрадовалась победе воспитанницы, но и решила выйти из проекта в знак протеста.
Обновлено вчера в 02:38