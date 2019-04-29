«Эвертон» продлил контракт с полузащитником ДэвисомREGNUM 00:59

«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Томом Дэвисом. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Экономика Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6% Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).

Происшествия Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.

Авто Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Космос «Роскосмос» проследит за защитой МКС от космического мусора Система Роскосмоса о предупреждениях об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве проследит за безопасностью функционирования 74 отечественных космических аппаратов, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Общество Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Футбол На имущество футболиста Неймара в Бразилии наложили арест Налоговые органы Бразилии наложили арест на часть имущества известного футболиста Неймара, который в настоящее время выступает во Франции за клуб ПСЖ.

Экономика Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.

Шоу-бизнес Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.

Шоу-бизнес Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.

Энергетика Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Здоровье Стал известен режим работы медучреждений в майские праздники Учреждения здравоохранения Иркутской области в майские праздники переведут на режим повышенной готовности.

Политика Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать» Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.

Здоровье Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.