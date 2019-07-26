Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадионаREGNUM 00:56
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что строительство новой арены запланировано на севере Ливерпуля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
В Госдуме ответили на заявления Киева о зеленом луче
Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик прокомментировал на сообщения пограничников Украины об освещении зелеными лучами их кораблей в Азовском море.
Обновлено в 08:55
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться
Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой
Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 09:24
Теннис
Россия выразила протест США из-за визы теннисистки Кузнецовой
Посольство России направило ноту протеста в Государственный департамент США в связи с тем, что у российской теннисистки Светланы Кузнецовой возникли проблемы с получением американской визы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана
Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.
Обновлено в 09:11
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Экономика
Россия и Китай начали вытеснять доллар
Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.
Обновлено в 09:21
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Виктория Толстоганова нежно поздравила дочь с 14-летием
Звездная мама посвятила дорогой имениннице теплое поздравление в личном блоге и опубликовала редкое фото дочери.
Обновлено в 06:35
Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в России
В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Слух: в новый iPhone могут поставить экран с частотой 120 Гц
Известный блогер @UniverseIce утверждает, что компания Apple ведет переговоры с Samsung о поставках экранов для моделей iPhone 2020 года с возможностью повышения частоты обновления до 120 Гц.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58