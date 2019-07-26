Футбол

«Эвертон» представил проект нового стадионаREGNUM 00:56

Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что строительство новой арены запланировано на севере Ливерпуля.
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«Эвертон» показал дизайн нового стадиона

Чемпионат01:39

«Эвертон» показал, как будет выглядеть новый стадион клуба (ФОТО)

Sport.ruвчера в 18:44

«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона

Sportbox.RUвчера в 20:05

«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона

Матч ТВвчера в 20:05

«Эвертон» представил проект своего нового стадиона за 500 млн фунтов

Sport24.ruвчера в 19:13

«Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов

Soccer.ruвчера в 16:45

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 15:47
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Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

Обновлено в 07:40
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика

В Госдуме ответили на заявления Киева о зеленом луче

Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик прокомментировал на сообщения пограничников Украины об освещении зелеными лучами их кораблей в Азовском море.
Обновлено в 08:55
Спорт

Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом

Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Общество

Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Политика

Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой

Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 09:24
Теннис

Россия выразила протест США из-за визы теннисистки Кузнецовой

Посольство России направило ноту протеста в Государственный департамент США в связи с тем, что у российской теннисистки Светланы Кузнецовой возникли проблемы с получением американской визы.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана

Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.
Обновлено в 09:11
Политика

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров

Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Музыка

Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Экономика

Россия и Китай начали вытеснять доллар

Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.
Обновлено в 09:21
Политика

Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок

Обновлено в 00:59
Финансы

Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Виктория Толстоганова нежно поздравила дочь с 14-летием

Звездная мама посвятила дорогой имениннице теплое поздравление в личном блоге и опубликовала редкое фото дочери.
Обновлено в 06:35
Экономика

Конор Макгрегор поторгует своим виски в России

В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Слух: в новый iPhone могут поставить экран с частотой 120 Гц

Известный блогер @UniverseIce утверждает, что компания Apple ведет переговоры с Samsung о поставках экранов для моделей iPhone 2020 года с возможностью повышения частоты обновления до 120 Гц.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
Политика

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing

Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:59
Общество

В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане

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Общество

Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
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