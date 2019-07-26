Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадионаREGNUM 00:56
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что строительство новой арены запланировано на севере Ливерпуля.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
Президент Америки Дональд Трамп на одном из мероприятий выступал на фоне печати с двуглавым орлом, в когтях у которого были не стрелы, а набор клюшек для гольфа в одной лапе и пачка денег в другой.
Обновлено в 03:53
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Протаранивший челябинские маршрутки автокран попал на видео
Тяжелая машина сбила направлявшегося к маршрутке пассажира, а затем врезалась в два ПАЗа, один из которых протаранил стоявший впереди автобус.
Обновлено в 06:14
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Гаджеты
Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»
Инсайдер Xiaomishka в своем Twitter назвал их цену «смешной», но позже уточнил, что она будет ниже в сравнении с телевизорами линейки Xiaomi Mi TV.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Обновлено в 05:50
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Дочь убитой жительницы Раменского Натальи Басовой попала в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного ГСУ СК.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Экономика
«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%
Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года.
Обновлено в 02:59
Футбол
Зинедин Зидан — о переходе Себальоса в «Арсенал»: «Ему нужно получать больше игрового времени»
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон
Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них - а-ля "до/после".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
В СБУ рассказали, почему отпустили экипаж задержанного танкера Neyma
Экипажу задержанного российского танкера Neyma позволили вернуться домой, так как в ходе следственных действий выяснилось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество
Дымовая мгла окутала Татарстан из-за сибирских пожаров
Дым от сибирских лесных пожаров дошел до Татарстана; с 25 июля над регионом повисла дымовая мгла, сообщили в пятницу в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 05:48
Авто
BMW готовит очередной компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер BMW построят на платформе UKL2, которая лежит в основе целого ряда компактных моделей концерна: от BMW 2-Series Active и Gran Tourer, BMW X1 и до нескольких моделей Mini.
Обновлено в 02:14
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48