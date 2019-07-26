Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадионаЕвро-футбол.ру 02:15
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере". По информации Sky Sports, вместимость арены должна составить от 52 до 62 тысяч мест. Стоимость строительства оценивается в 560 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Общество
Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале
В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Авто
АвтоВАЗ изменит цены с 1 августа
Обновлено вчера в 11:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В Туле коммунисты начали подпольно издавать свою газету из-за давления на оппозицию
В Тульской области местному отделению КПРФ пришлось перевести издание своей газеты "Тульская правда" на подпольное положение, об этом рассказывает "Русская служба Би-Би-Си".
Обновлено в 07:31
Политика
Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в РФ
Новые меры контроля запрещают всякий экспорт подводной техники в РФ «без предоставления соответствующей лицензии».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации
Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.
Обновлено в 07:36
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Теннис
МИД РФ потребовал от США прекратить визовую дискриминацию спортсменов
Нота протеста с требованием прекратить дискриминацию представителей России при выдаче виз была отправлена в госдепартамент США посольством России 26 июля.
Обновлено в 04:07
Политика
Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
Обновлено в 08:02
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
Представлен самый быстрый смартфон в 5G-сетях Huawei Mate 20 X 5G
В Шэньчжэне кроме показа первой фотографии умного экрана, компания Huawei официально представила смартфон с поддержкой 5G-сетей — Mate 20 X 5G.
Обновлено в 05:33
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь у здания Мосгоризбиркома, где она протестовала против отказа в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
Компания Ford решила отметит 55-летие Mustang особой версией модели, адресованной европейским покупателям.
Обновлено вчера в 10:35