Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадионаЕвро-футбол.ру 02:15
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере". По информации Sky Sports, вместимость арены должна составить от 52 до 62 тысяч мест. Стоимость строительства оценивается в 560 миллионов евро.
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Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Новый мост к парку «Остров мечты» и полуострову ЗИЛ откроют в ноябре
По мосту, длина которого составит более 600 метров, можно будет добраться с юго-востока к новому парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.
Обновлено в 03:24
Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Политика
Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
США попросили Турцию не использовать российские С-400
США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Политика
МИД России изучит решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем
В четверг, как информировало агентство WAFA, президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.
Обновлено в 04:21
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Украинцы остались без российского дизтоплива
Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Политика
Китай обвинил FedEx в задержке доставки посылок Huawei
Власти Китая начали расследование в отношении FedEx еще в начале июня, вскоре после того как президент США Дональд Трамп запретил всем американским компаниям работать с Huawei.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Вдова баскетболиста НБА призналась в его убийстве
Обновлено в 00:30
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии
Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Единоборства
Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено вчера в 18:38