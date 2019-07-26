Футбол

«Эвертон» представил дизайн нового стадионаЕвро-футбол.ру 02:15

"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере". По информации Sky Sports, вместимость арены должна составить от 52 до 62 тысяч мест. Стоимость строительства оценивается в 560 миллионов евро.
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