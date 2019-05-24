Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» ЛессляSports.ru 07:02
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Обновлено в 08:31
Хоккей
За борт: Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Овечкин атаковал защитника американской сборной Брэди Шея.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Музыка
Раскрывший главные тайны Лазарев рассказал о плате за успех
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Василевский займёт место в воротах в полуфинале ЧМ с финнами
Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский займёт место в воротах в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии, против Финляндии.
Обновлено в 10:05
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика
Глава Генштаба ВСУ заявил, что не является «человеком Зеленского»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не является человеком президента страны Владимира Зеленского, уточнив, что «никогда ничьим не был».
Обновлено в 09:37
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью
Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 10:14
Общество
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Футбол
Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Политика
В Кремле оценили возможность встречи глав «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав «нормандской четверки»: Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (ФРГ), Владимира Зеленского (Украина) и Эммануэля Макрона (Франция).
Обновлено в 07:31
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46