Футбол

«Эвертон» победил всухую «Бернли» в АПЛREGNUM 01:10

Эвертон — Бернли
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Бен Ми
17′
Шеймус Коулмэн
20′
37′
Эшли Вествуд
Ришарлисон
Тео Уолкотт
49′
69′
Йоханн Берг Гудмундссон
Дуайт Макнил
72′
Эшли Барнс
Матей Выдра
Бернард Анисио
Адемола Лукман
73′
80′
Джеймс Тарковски
80′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
Гильфи Сигурдссон
Фил Джагелка
90′+1′
Футбольный ливерпульский клуб «Эвертон» обыграл с нулевым счетом команду «Бернли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле ливерпульского стадиона «Гудисон парк» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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