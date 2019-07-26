Футбол
«Эвертон» опубликовал проект нового стадионаМатч ТВ 20:05
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено в 21:12
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Эксперты отмечают, что цена банковской тайны увеличилась как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации работы банков по борьбе с утечкой информации.
Обновлено в 19:01
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.
Обновлено в 13:29
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:17
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено в 12:06
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Политика
ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине
В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено в 13:49
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено в 00:08
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Немецкая компания Mercedes-Benz готовит к выпуску новый электрический автомобиль. Скорее всего, он получит название EQS.
Обновлено в 10:34
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Общество
Высшее образование в России предложили сделать бесплатным
В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено в 14:30
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Футбол
Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика Ларссона
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписался в «Инстаграме» на Йордана Ларссона — сына бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона и форварда «Норрчёпинга».
Обновлено в 12:31
Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха
Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10