Футбол

«Эвертон» опубликовал проект нового стадионаМатч ТВ 20:05

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«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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