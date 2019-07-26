Футбол
«Эвертон» опубликовал проект нового стадионаМатч ТВ 20:05
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Общество
В выходные в России обещают снег
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 20:36
Политика
Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».
Обновлено в 21:11
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Немецкая компания Mercedes-Benz готовит к выпуску новый электрический автомобиль. Скорее всего, он получит название EQS.
Обновлено в 10:34
Космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос. Для этого ему предоставят вторую пару рук вместо ног.
Обновлено в 11:29
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
ВОЗ назвала число заражённых гепатитом В и С
Число заражённых гепатитом В и С в мире превышает 325 миллионов человек, сообщается в обнародованном исследовании.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество
В Великобритании ждут еще одного температурного рекорда
Ранее в четверг сообщалось, что метеорологи во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Общество
На регионы возложат оплату подарочного набора для новорожденного
На регионы может быть возложена оплата подарочного набора для новорожденного.
Обновлено в 19:13
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено в 19:21
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки
В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13