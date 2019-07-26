Футбол

«Эвертон» опубликовал проект нового стадионаМатч ТВ 20:05

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
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«Эвертон» представил проект своего нового стадиона за 500 млн фунтов

Sport24.ru19:13

«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона

Матч ТВ20:05

«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона

Sportbox.RU20:05

«Эвертон» показал, как будет выглядеть новый стадион клуба (ФОТО)

Sport.ru18:44

«Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов

Soccer.ru16:45

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона. Фото

Спорт-Экспресс15:47
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Политика

Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Финансы

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
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Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю

Обновлено в 16:46
Общество

В выходные в России обещают снег

На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено в 20:54
Общество

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 20:36
Политика

Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»

Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».
Обновлено в 21:11
Политика

Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Политика

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика

Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»

Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Политика

Матвиенко предложила не дискриминировать богатых людей в России

Обновлено в 06:23
Авто

В России построят новый автозавод

По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Авто

Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар

Немецкая компания Mercedes-Benz готовит к выпуску новый электрический автомобиль. Скорее всего, он получит название EQS.
Обновлено в 10:34
Космос

Робота «Федора» могут отправить в открытый космос

Робота «Федора» могут отправить в открытый космос. Для этого ему предоставят вторую пару рук вместо ног.
Обновлено в 11:29
Космос

НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье

ВОЗ назвала число заражённых гепатитом В и С

Число заражённых гепатитом В и С в мире превышает 325 миллионов человек, сообщается в обнародованном исследовании.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество

В Великобритании ждут еще одного температурного рекорда

Ранее в четверг сообщалось, что метеорологи во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара

Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Общество

На регионы возложат оплату подарочного набора для новорожденного

На регионы может быть возложена оплата подарочного набора для новорожденного.
Обновлено в 19:13
Кино

В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ

В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Валерия выступила в Баку в космическом образе

Обновлено в 19:21
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу

Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
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Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

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В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки

В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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